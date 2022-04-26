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Россиянам назвали бюджетный способ попасть в Европу через Белоруссию

«Минсктранс» в мае запустит ежедневные автобусные рейсы в Варшаву и Ригу

Фото: Georgiy Danilov / Globallookpress.com

Белорусское предприятие «Минсктранс» назвало дату запуска ежедневных автобусных рейсов из Минска в несколько европейских городов. Об этом сообщает издание Onliner.

Рейсы из Минска в Варшаву через Брест начнут выполняться с 1 мая, из Минска в Ригу через Вильнюс — со 2 мая. Кроме того, перевозчик анонсировал запуск дополнительных рейсов в Ригу через Даугавпилс (Латвия) на 15 и 22 мая. Таким образом, новые маршруты станут для россиян бюджетным способом попасть в Европу.

Ранее стало известно, что международный поезд-экспресс между Стамбулом и болгарской Софией возобновляет движение с 25 апреля. Также с 3 июня в состав поезда планируется включить вагон для проезда между Бухарестом и Стамбулом.

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Мария Гейн
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