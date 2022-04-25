Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали новый способ попасть в Европу

В TourDom сообщили, что россияне могут добраться в Европу на поезде Стамбул — София

Фото: Shutterstock

Международный поезд-экспресс между Стамбулом и болгарской Софией возобновляет движение с 25 апреля. Об этом сообщает BgNews.

Уточняется, что состав будет отправляться ежедневно из Стамбула в 22:00 и прибывать на центральный вокзал Софии в 09:35. В обратном направлении рейс по расписанию отходит в 18:30 и возвращается в конечный пункт в 07:00. Также с 3 июня в состав поезда планируется включить вагон для проезда между Бухарестом и Стамбулом.

«Теперь у россиян, которые используют крупнейший турецкий город в качестве транспортного хаба, появилось еще больше возможностей куда-то добраться», — написали эксперты TourDom в Telegram-канале портала, назвав необычный способ попасть в европейские государства.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Специалисты также уточнили, что цена билетов начинается от 21 евро (1,6 тысячи рублей).

Ранее в апреле россиянам придумали замену летнему отдыху в Европе. Так, в Ассоциации туроператоров России считают, что путешествия в Восточную и Южную Африку могут стать массовыми, если правильно их продвигать на рынке.

28 февраля власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В Росавиации заявили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Названа причина взрывов в Тирасполе
В Госдуме высказались о возможности заново построить завод «Азовсталь»
Байден не дозвонился Макрону из-за вечеринки по случаю переизбрания
Крупнейший европейский туроператор заставил турецкие отели не заселять россиян
США поставили под угрозу экономику развивающихся стран
В России заявили о еще не завершенном процессе переговоров с Украиной
Во «ВКонтакте» появилась темная тема
Россиянам напомнили о правилах безопасного и красивого загара
102-летний мужчина назвал спортивный секрет своего долголетия
Российский населенный пункт обстреляли со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.