Россиянам назвали новый способ попасть в Европу

В TourDom сообщили, что россияне могут добраться в Европу на поезде Стамбул — София

Международный поезд-экспресс между Стамбулом и болгарской Софией возобновляет движение с 25 апреля. Об этом сообщает BgNews.

Уточняется, что состав будет отправляться ежедневно из Стамбула в 22:00 и прибывать на центральный вокзал Софии в 09:35. В обратном направлении рейс по расписанию отходит в 18:30 и возвращается в конечный пункт в 07:00. Также с 3 июня в состав поезда планируется включить вагон для проезда между Бухарестом и Стамбулом.

«Теперь у россиян, которые используют крупнейший турецкий город в качестве транспортного хаба, появилось еще больше возможностей куда-то добраться», — написали эксперты TourDom в Telegram-канале портала, назвав необычный способ попасть в европейские государства.

Специалисты также уточнили, что цена билетов начинается от 21 евро (1,6 тысячи рублей).

Ранее в апреле россиянам придумали замену летнему отдыху в Европе. Так, в Ассоциации туроператоров России считают, что путешествия в Восточную и Южную Африку могут стать массовыми, если правильно их продвигать на рынке.

28 февраля власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В Росавиации заявили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».