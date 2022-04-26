Россиянин прыгнул с оболочки воздушного шара и стал звездой в сети

Россиянин снял на видео прыжок товарища с оболочки воздушного шара с 1,2 тысячи метров

Житель Приморья снял на видео трюк своего товарища — мужчина прыгнул с оболочки воздушного шара с высоты 1,2 тысячи метров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Видео, которое появилось в Telegram-канале видеооператора Александра Селиванова, сделало россиян звездами в сети. По словам автора ролика, для экстремального трюка мужчины отправились в Уссурийск, где договорились насчет прыжка с местными воздухоплавателями. Товарищ Селиванова Константин залез на купол шара, а в корзине остались два человека, которые управляли летательным аппаратом.

«Константин дает обратный отсчет и прыгает с оболочки, я лечу за ним. Парашют раскрывается, все отлично, я летаю еще вокруг него, но начинаются проблемы со связью. Тут я понимаю, что смотрю совсем в другую сторону, пришлось через всю "картину" лететь вслепую на другой край. Но после этого все стало отлично», — вспоминает видеооператор.

Ранее в июне 2021 года парашютисты совершили прыжки из самолета в центре Екатеринбурга и привлекли внимание местных жителей. Отмечается, что спортсмены прыгали с высоты 1,2 тысячи метров из самолета Ан-2 и соревновались в точности приземления на точку диаметром один сантиметр.