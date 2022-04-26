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Треть дешевого сливочного масла в России оказалась фальсификатом

Роскачество: треть сливочного масла в низком ценовом сегменте является фальсификатом

Фото: Shutterstock

Около трети российских марок сливочного масла в низком ценовом сегменте являются фальсификатом. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Производители снижают его себестоимость за счет замены молочного жира растительным. Больше всего нарушений оказалось в продукции, произведенной в Московской, Курской и Волгоградской областях, выяснили в Роскачестве.

Цена сливочного масла с признаками фальсификации варьируется от 29,99 до 61,1 рубля за 100 граммов. Таким образом, у большинства дешевых продуктов цена ниже себестоимости.

Полностью соответствует всем требованиям масло «То, что надо!», отмечается в исследовании. Однако в этом масле оказалось жира меньше, чем заявлено. В сливочном масле шести марок выявлены фитостерины, что является нарушением («Деревенская буренка», «Солнечная долина», «Молочная мозаика», «Вологодские традиции», «Славянское» и «Волжаночка»).

Ранее в сгущенке известных торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» эксперты Роскачества нашли кишечную палочку.

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Мария Строителева
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