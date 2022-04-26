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В парке Маяковского в Екатеринбурге появятся американские горки

В парке Маяковского в Екатеринбурге появятся американские горки

Фото: Somruthai Keawjan / Unsplash

В парке Маяковского в Екатеринбурге появятся американские горки и детский аттракцион «Веселая ферма». Об этом сообщает издание E1.

Как рассказал директор парка Павел Зубакин, американские горки привезли в Екатеринбург из Вероны.

«Мы очень надеемся, что к 9 Мая он будет полностью готов к эксплуатации. Это не экстремальные горки, а более семейный аттракцион. Он будет возведен на месте "Хвоста дракона", который работал у здания администрации парка», — сказал
Зубакин.

Второй аттракцион, «Веселая ферма», в тестовом режиме уже работает на месте старого «Паровозика из Ромашково». Это аттракцион для самых маленьких, дети смогут прокатиться вместе с родителями.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Бурятии появится отель с парком скульптур известного российского художника Даши Намдакова. В «Байкальской гавани» также запланировано строительство отелей компаний Green Flow Baikal, «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».

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Сергей Истомин
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