В парке Маяковского в Екатеринбурге появятся американские горки

В парке Маяковского в Екатеринбурге появятся американские горки и детский аттракцион «Веселая ферма». Об этом сообщает издание E1.

Как рассказал директор парка Павел Зубакин, американские горки привезли в Екатеринбург из Вероны.

«Мы очень надеемся, что к 9 Мая он будет полностью готов к эксплуатации. Это не экстремальные горки, а более семейный аттракцион. Он будет возведен на месте "Хвоста дракона", который работал у здания администрации парка», — сказал

Зубакин.

Второй аттракцион, «Веселая ферма», в тестовом режиме уже работает на месте старого «Паровозика из Ромашково». Это аттракцион для самых маленьких, дети смогут прокатиться вместе с родителями.

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