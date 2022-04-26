На Байкале построят парк со скульптурами известного российского художника

В Бурятии в «Байкальской гавани» построят отель с парком-садом скульптур Даши Намдакова

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что в особой экономической зоне «Байкальская гавань» построят отель с парком скульптур известного российского художника Даши Намдакова. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект — строительство гостиничного комплекса с парком-садом скульптур», — сказал он и добавил, что на создание парка из федерального бюджета выделено 18 миллионов рублей.

«Пока, к сожалению, с гостиничным фондом на Байкале у нас проблемы — номерного фонда не хватает, о системном массовом туризме пока сказать не можем. Но сейчас к нам пошли инвесторы, для всех желающих даже земли не хватает», — заявил Цыденов.

Отмечается, что в «Байкальской гавани» также запланировано строительство отелей компаний Green Flow Baikal, «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».

Ранее сообщалось, что на берегу озера Байкал захотели построить экопоселения. По словам депутата Госдумы Николая Будуева, инициаторы проекта уже нашли два больших участка площадью в несколько десятков гектаров, где могли бы разместиться новые поселения.

