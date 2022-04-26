Вице-президент США заразилась коронавирусом

Вице-президент США Камала Харрис заразилась коронавирусом, но продолжит работу

Вице-президент США Камала Харрис заразилась коронавирусом, сообщает Independent со ссылкой на информацию от Белого дома.

Отмечается, что положительный результат на COVID-19 был выявлен с помощью экспресс- и ПЦР-тестов. Пресс-секретарь вице-президента США Кирстен Аллен заявила, что у Харрис нет симптомов, и она продолжит работу из своей резиденции. Отмечается, что она будет следовать рекомендациям и советам врачей.

Также Аллен подчеркнула, что у Харрис не было близких контактов с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в последнее время из-за различных графиков поездок.

Также издание сообщает, что Харрис сделала повторную прививку от коронавируса 1 апреля.

В марте Камала Харрис обиделась на главного редактора Vogue Анну Винтур из-за выбранного ею снимка для новой обложки журнала.