Камала Харрис обиделась на Vogue из-за своего фото на обложке номера

Камала Харрис разозлилась на Анну Винтур из-за своего фото на обложке журнала Vogue

Вице-президент США Камала Харрис обиделась на главного редактора Vogue Анну Винтур из-за выбранного ею снимка для новой обложки журнала. Отрывок еще не вышедшей книги This Will Not Pass. Trump, Biden, and the Battle for America's Future публикует Politico.

Известно, что политик приняла участие в съемке для Vogue в январе прошлого года. На одном из кадров, претендовавших попасть на обложку, она была запечатлена в полный рост в пиджаке, джинсах и кедах Converse, а на другом — позировала в голубом брючном костюме и белой блузке. «Неформальное фото отражает подлинную натуру избранного вице-президента Харрис. Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис», — прокомментировали снимки представители издания.

Репортеры New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс рассказали, что Харрис разозлилась из-за фотографии, которую редакторы Vogue решили поместить на главную страницу номера без ее ведома. «Харрис расстроилась. Она почувствовала себя униженной и сказала своим помощникам: "Vogue ни за что бы не изобразил других мировых лидеров подобным образом"», — говорится в книге.

В ответ на ее претензии Винтур заявила, что лично выбирала снимок для обложки журнала и посчитала, что именно таким образом можно представить вице-президента в наиболее выгодном свете. Журналистка также уточнила, что команда политика не настаивала на согласовании фото, однако работники вице-президента опровергли эту информацию и подчеркнули, что в действительности Харрис выбрала для публикации кадр с голубым костюмом.

В феврале 2021 года Камалу Харрис раскритиковали за любовь к одежде ненавистного американцам бренда. Речь идет о модном доме Dolce & Gabbana, в нарядах которого вице-президент не раз выходила в свет. Например, она отправилась на прием к президенту США Джо Байдену в шерстяном джемпере марки, а на встречу с главой Минфина Джанет Йеллен Харрис пришла в сером брючном костюме и клетчатом пиджаке модного дома.