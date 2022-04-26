Ставку по льготной ипотеке пообещали изменить в ближайшие дни

Замминистра строительства Стасишин: ставку по льготной ипотеке снизят в ближайшие дни

Ставку по льготной ипотеке на квартиры в новостройках пообещали снизить с 12 до 9 процентов годовых в ближайшие дни. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, его слова передает ТАСС.

Стасишин отметил, что указ президента Владимира Путина об изменении ставки по таким кредитам на жилье является приоритетным. «В ближайшие дни ипотека будет 9 процентов для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и в регионах нашей страны», — заявил он.

25 апреля Путин предложил снизить ставку по льготным жилищным кредитам и продлить действие льготных ипотечных программ до конца 2022 года. По словам президента, мера сделает жилье более доступным для россиян, а также поддержит строительную отрасль.

В конце марта ставку по госипотеке подняли с 7 до 12 процентов, а лимиты по льготным кредитам на жилье увеличили до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 миллионов — в регионах. Правительство приняло такое решение для поддержки граждан и динамично развивающегося строительного бизнеса.