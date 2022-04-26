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Известный российский комик рассказал о массовой критике из-за одной шутки

Комик Косицын столкнулся с критикой за шутку о выносе тела Ленина с Красной площади

Фото: @roman_kositsyn

Известный российский стендап-комик Роман Косицын рассказал о том, как столкнулся с массовым хейтом из-за одной шутки. В своем Telegram-канале он заявил, что пользователи сети раскритиковали его за ироничное высказывание о необходимости убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.

Юморист отметил, что слова о Ленине прозвучали в его первом монологе в рамках шоу Stand Up на телеканале ТНТ. По его словам, юзеры негативно отреагировали на них после того, как видео выступления в 2019 году было опубликовано на видеохостинге YouTube.

«После выхода монолога на YouTube и в комментах и мне в личку полетел жесточайший хейт. (...) Одна группа людей возраста 45+, используя весь матерный арсенал проклятий, уничтожала меня за саму мысль, что вождя стоит убрать», — написал Косицын. Он отметил, что другие зрители из-за монолога также обвиняли его в пропаганде и в том, что шутка о выносе тела Ленина с площади на самом деле якобы была «государственным заказом».

Косицын подчеркнул, что произносимые им в выступлениях высказывания — шутки, которые не стоит воспринимать однозначно и всерьез. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что идея о необходимости убрать тело Ленина с Красной площади — это «вполне здравая мысль».

Ранее другой популярный комик Денис Чужой рассказал о конфузе, который произошел с ним во время первого выступления на ТНТ. Юморист признался, что смог выйти на сцену лишь со второго раза, так как заблудился в павильоне.

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Маргарита Щигарева
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