Раскрыта личность устроившего стрельбу в детском саду под Ульяновском

Стрельбу в детском саду под Ульяновском мог устроить 68-летний россиянин Александр Дронин

Стрельбу в детском саду под Ульяновском устроил 68-летний россиянин Александр Дронин. Личность стрелявшего в своем Telegram-канале раскрыло издание Baza.

По предварительным данным, возможный стрелок Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была утроена стрельба, зарегистрировано на него. Пока точно опознать мужчину совершившего нападения на детский садик не удается из-за того, что после суицида у него оказалось обезображено лицо.

Ранее 26 апреля сообщалось, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, а после устроил стрельбу. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается. По предварительным данным, он убил двух детей и нянечку, а после совершил суицид.