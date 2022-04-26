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Россиянин убил запрещавшую ехать домой к жене любовницу

Жителя Челябинска осудят за убийство любовницы, которая не отпускала его к жене

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске 46-летнего ранее судимого местного жителя осудят за убийство 50-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По версии следствия, 10 февраля этого года в одной из квартир на улице Болейко мужчина несколько раз ударил ножом знакомую, через десять минут она скончалась. После этого обвиняемый скрылся с места преступления.

Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на источник в следственных органах, потерпевшая была любовницей фигуранта. В вечер убийства он пришел к ней в гости, сказав жене, что его задержали на работе. В это время супруга возила заболевшего ребенка в больницу. После ссоры с женой по телефону мужчина внезапно стал собираться домой, однако подруга не хотела его отпускать и запретила ехать к родным. Между любовниками началась ссора, которая и привела к трагедии.

Ранее сообщалось, что пьяный житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа до смерти избил свою любовницу. По версии следствия, 24 марта между 41-летним мужчиной и знакомой девушкой произошла ссора на почве ревности, во время которой обвиняемый нанес ей несколько ударов по телу и голове.

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Елизавета Новикова
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