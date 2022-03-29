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Ревнивый россиянин забил свою любовницу до смерти

Пьяный житель Ямала из ревности избил любовницу до смерти

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Пьяный житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа до смерти избил свою любовницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 24 марта между 41-летним мужчиной и живущей с ним девушкой произошла ссора на почве ревности, во время которой обвиняемый нанес ей несколько ударов по телу и голове.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, в результате чего умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее житель Хабаровского края был осужден на восемь с половиной лет колонии строгого режима за аналогичное преступление. Он поссорился с любовницей на почве ревности. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обвиняемый избил ее. В результате женщина скончалась на месте.

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Константин Лысяков
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