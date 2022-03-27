Россиянин получил срок за забитую до смерти сожительницу

В Хабаровском крае россиянина отправили в колонию за забитую до смерти сожительницу

В Хабаровском крае россиянин получил восемь с половиной лет колонии строгого режима за забитую до смерти сожительницу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 26 ноября 2021 года в поселке Эльбан между осужденным и его девушкой произошла ссора на почве ревности. Пара обменялась грубостями, а затем находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина нанес сожительнице множественные удары по голове и телу. В результате жертва избиения скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан прибывшим нарядом полиции. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Россиянина отправили под арест, свою вину он в ходе расследования полностью признал.

25 марта сообщалось, что в Якутске россиянина приговорили к 11 годам колонии за забитую до смерти сожительницу.