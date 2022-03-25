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Россиянин забил до смерти сожительницу из-за обидных для мужчины слов

В Якутске россиянина приговорили к 11 годам колонии за забитую до смерти сожительницу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Республике Саха (Якутия) за убийство сожительницы к 11 годам колонии строгого режима приговорен 41-летний россиянин. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2021 года осужденный и его жертва распивали спиртное в Якутске в квартире на улице Автодорожная. По словам убийцы, женщина сказала неприятные для мужчины слова, после чего он напал на нее и нанес множество ударов по голове и телу, забив ее до смерти.

СКР возбудил дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

18 марта сообщалось, что в Кемеровской области к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима приговорен 35-летний житель города Прокопьевска, обвиняемый в избиении до смерти собственного отца.

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Владимир Седов
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