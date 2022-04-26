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Матвиенко призвала сократить «чудящие» контролирующие органы в России

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о подготовке предложений о реформе контрольных органов

Фото: Globallookpress.com

Совет Федерации намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением реформировать контрольно-надзорные органы, сократив их штат и ограничив полномочия по проведению проверок. К этому призвала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, пишет «Интерфакс».

По ее словам, работу контрольно-надзорных органов никто не контролирует. «Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет», — подчеркнула Матвиенко.

Необходимо поставить их на место, ограничив полномочия, добавила она. Так, проверки следует проводить в соответствующие сроки, «а не когда им вздумается, посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести в этой сфере порядок», заключила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что парламент России превосходит законодательные органы многих стран по открытости, прозрачности и оперативности работы. Кроме того, она отметила основательность подготовки законов и выполнение контрольных функций российского органа.

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Юлия Ямпольская
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