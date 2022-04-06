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Матвиенко назвала парламент России одним из лучших в мире

Председатель Совфеда Матвиенко назвала парламент России одним из самых успешных в мире
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламент России превосходит законодательные органы многих стран по открытости, прозрачности и оперативности работы. Своим мнением она поделилась в интервью «Парламентской газете».

Матвиенко рассказала, что посещала разные государства мира и наблюдала за деятельностью их законодательных органов власти. Она заявила, что парламент России не уступает им и назвала его одним из лучших в мире. Она отметила основательность
подготовки законов и выполнение контрольных функций российского органа.

«Убеждена, российский парламент — один из самых успешных на планете. Это особенно хорошо видно сейчас, когда наша государственность проходит самое суровое в своей тридцатилетней истории испытание на прочность», — заявила председатель Совфеда.

Глава Совфеда добавила, что традиции народного представительства в России появились очень давно, а путь страны к парламентаризму стал более долгим и трудным, чем у других стран. По ее мнению, парламентаризм обеспечивает развитие страны, свободу и благополучие ее граждан.

«Пусть не сразу, не без шараханий, ошибок, мы такой институт создали. Институт работающий, эффективный», — заключила Матвиенко.

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Марина Совина
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