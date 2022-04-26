Минобороны заявило об ударах ракетами по объектам Украины под Харьковом

Российские войска нанесли ракетные удары по военным складам в Харьковской области

Российские войска с помощью высокоточных ракет нанесли удары по двум складам боеприпасов в районе поселений Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России

генерал-майор Игорь Конашенков.

Также были поражены четыре военных объекта, в том числе два места скопления живой силы.

Всего, по уточненным данным за время спецоперации по демилитаризации Украины по данным Министерства обороны России был уничтожен 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении ракетных ударов по железнодорожным подстанциям, использующемся для доставки группировке Вооруженных сил Украины на Донбассе западных вооружений.