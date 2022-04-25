Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении шести ж/д подстанций для поставок оружия Украине

Российские войска с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили шесть железнодорожных тяговых подстанций на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что эти объекты использовались для поставок западного вооружения для группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. Поражены были подстанции в районе станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень.

Ранее Конашенков также сообщил, что ударом высокоточного оружия был уничтожен штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России). Всего за последние сутки ракетами были поражены 27 объектов Украины, в том числе четыре командных точка и 16 опорных пунктов.