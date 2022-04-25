Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» на Украине
Минобороны России заявило об уничтожении штаба группировки «Правый сектор» на Украине
Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования на Украине был уничтожен штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом в понедельник журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он объяснил, что ракеты поразили 27 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых были уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов и 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.
Конашенков уточнил, что уничтоженный штаб «Правого сектора» находился в районе города Новогродовка.