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Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении штаба группировки «Правый сектор» на Украине

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования на Украине был уничтожен штаб террористической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом в понедельник журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он объяснил, что ракеты поразили 27 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых были уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов и 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Конашенков уточнил, что уничтоженный штаб «Правого сектора» находился в районе города Новогродовка.

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Никита Абрамов
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