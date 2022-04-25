Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ в населенном пункте

Минобороны опубликовало кадры уничтоженного укрепрайона ВСУ в населенном пункте ЛНР

Минобороны России опубликовало кадры уничтоженных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующей видеозаписью ведомство поделилось с журналистами, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, украинский укрепрайон находился в жилом секторе одного из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Когда бойцы ВСУ отступали, они бросили оружие и оставили десятки тел погибших украинских военных, утверждают в министерстве.

«В домах мирных жителей националисты оборудовали огневые точки, а на приусадебных участках, между хозяйственными строениями, была оборудована сеть окопов и блиндажей, которые соединяли огневые точки в жилых домах», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что украинские военные использовали жилые помещения в качестве укрытий, оружейных комнат и складов с боеприпасами.

Ранее оборонное ведомство показало брошенные укрепленные позиции ВСУ с оставленной техникой. На позициях украинские военные также бросили стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, а также большое число боеприпасов, уточнили в Минобороны. В укрепрайоне также обнаружили 20 погибших украинских военных.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней сообщил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.