Минобороны показало брошенные укрепленные позиции ВСУ

Минобороны опубликовало кадры брошенных укрепленных позиций ВСУ с боевой техникой

Минобороны показало кадры брошенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепленного района с оставленной техникой. Видеозаписью ведомство поделилось с журналистами, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве заявили, что украинские войска не пожелали добровольно сложить оружие, из-за чего были выбиты с укрепленных позиций. Когда бойцы ВСУ отступали, они бросили технику. По данным Минобороны, на позициях было оставлено стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, а также большое число боеприпасов. В укрепрайоне также обнаружили 20 погибших украинских военных.

«Укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры», — говорится в сообщении министерства.

Накануне Минобороны показало видео удара ракетной системы залпового огня «Смерч» по замаскированному аэродрому ВСУ. В ведомстве доложили, что аэродром использовался как склад боеприпасов и военной техники.

В четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине — министр сообщил об освобождении Мариуполя. Во время встречи верховный главнокомандующий приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе из-за его нецелесообразности. Он потребовал заблокировать промзону так, чтобы «муха не пролетела».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.