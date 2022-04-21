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Минобороны показало удар «Смерчем» по замаскированному аэродрому ВСУ

Минобороны опубликовало кадры удара РСЗО «Смерч» по замаскированному аэродрому ВСУ

Министерство обороны опубликовало видео удара ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» по замаскированному аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве сообщили, что, по данным разведки, аэродром использовался также как склад боеприпасов и военной техники.

«Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам», — рассказали в Минобороны.

После нанесения удара расчеты РСЗО сменили позиции и вновь отработали удары по объекту ВСУ. По сообщению ведомства, цели были уничтожены.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин. Целями спецоперации Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины. Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей является уничтожение националистических батальонов.

Валерий Розенберг
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