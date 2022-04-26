Появились подробности о жалобах на Билла Мюррея на киноплощадке

Page Six: актер Билл Мюррей приставал к женщинам на киноплощадке

Стало известно, почему съемки фильма «Быть смертным» с актером Биллом Мюрреем были остановлены. Об этом пишет Page Six со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, 71-летний артист приставал к женщинам в шутливой манере. «Он все время трогал их, не в интимных местах, но приобнимал, мог потрогать волосы женщины, дернуть ее за хвостик — но это все было шуткой. Грань тонка, и все любят Билла, и хотя он не совершил ничего противозаконного, некоторым женщинам стало некомфортно», — отмечает собеседник издания.

Другой источник объяснил эксцентричное поведение Мюррея на киноплощадке любовью к женщинам: «Он любит женщин, любит флиртовать, поэзию, романтику, да он всегда флиртует, но в комедийном ключе. Непонятно, пересекал ли он черту».

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Мюррея обвинили в неподобающем поведении на киноплощадке. На данный момент неизвестно, будет ли рабочий процесс над картиной продолжен и уволят ли артиста.