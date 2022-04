Съемки фильма с Биллом Мюрреем остановили из-за жалоб на актера

Съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем приостановили из-за жалоб на актера

Съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Об этом пишет Variety со ссылкой на студию Searchlight Pictures.

Мюррея обвинили в неподобающем поведении на киноплощадке. На данный момент неизвестно, будет ли рабочий процесс над картиной продолжен, и уволят ли артиста.

Другие источники утверждают, что сценарист и режиссер ленты Азиз Ансари не жаловался на поведение звезды «Дня сурка» во время съемок. Коллега 71-летнего актера Сет Роген также отзывался о Мюррее исключительно в положительном тоне. Съемки дебютного фильма Ансари начались 28 марта этого года. Отмечается, что команде оставалась сделать половину работы. Премьера картины должна была состояться в 2023 году, однако в настоящее время дата релиза неизвестна.

В основе «Быть смертным» — книга Атула Гаванде Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. Главный герой — хирург, который помогает своим пациентам достойно уйти из жизни.