Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Съемки фильма с Биллом Мюрреем остановили из-за жалоб на актера

Съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем приостановили из-за жалоб на актера

Фото: Boesl / Globallookpress.com

Съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Об этом пишет Variety со ссылкой на студию Searchlight Pictures.

Мюррея обвинили в неподобающем поведении на киноплощадке. На данный момент неизвестно, будет ли рабочий процесс над картиной продолжен, и уволят ли артиста.

Другие источники утверждают, что сценарист и режиссер ленты Азиз Ансари не жаловался на поведение звезды «Дня сурка» во время съемок. Коллега 71-летнего актера Сет Роген также отзывался о Мюррее исключительно в положительном тоне. Съемки дебютного фильма Ансари начались 28 марта этого года. Отмечается, что команде оставалась сделать половину работы. Премьера картины должна была состояться в 2023 году, однако в настоящее время дата релиза неизвестна.

В основе «Быть смертным» — книга Атула Гаванде Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. Главный герой — хирург, который помогает своим пациентам достойно уйти из жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
Крупнейший производитель подшипников объявил об уходе из России
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в работе на иностранные спецслужбы
Назван способ похудеть в талии и сохранить объем в бедрах и груди
Польша захотела расторгнуть действующие контракты на поставку российской нефти
Психолог посоветовала нервным людям писать стихи
Песков анонсировал разговор Путина с главой Евросовета
Иммунолог указал на возможную связь острого гепатита и COVID-19
В ООН прокомментировали сообщения о геноциде на Украине
Казнь старейшего заключенного камеры смертников остановили в последнюю минуту
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.