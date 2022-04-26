Звезду шоу «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных

Сыгравшего Джамшута в шоу «Наша Russia» актера обнаружили в приюте для бездомных

70-летнего российского актера Валерия Магдьяша, сыгравшего роль Джамшута в комедийном шоу «Наша Russia», нашли в приюте для бездомных. Артист стал новым героем шоу «За гранью» на НТВ, где рассказал о том, как сложилась его судьба.

После окончания проекта «Наша Russia» на пике своей популярности Магдьяш продал квартиру, решив потратить все свои сбережения на создание бизнеса. Однако на актера совершили нападение, ударив по голове арматурой и забрав все деньги. После комы, в которой звезда шоу провел четыре дня, Валерий оказался без крыши над головой и средств к существованию.

В 2018-м году стало известно о том, что Магдьяш стал бомжом и сделал ремонт приютившей его женщине, однако после этого актер вновь пропал с радаров на четыре года. А несколько месяцев назад к общественному деятелю Валерию Файкину обратились неравнодушные поклонники с просьбой помочь звезде ситкома.

«Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии», — рассказал Файкин. Общественный деятель добавил, что было принято решение перевести Магдьяша в приют для бездомных, расположенный в пригороде Пятигорска. Сейчас артист проживает именно там, а иногда дает небольшие концерты в местных Домах культуры.

В студии «За гранью» актер признался, что с ним не общаются дети и внуки, что очень беспокоит его. Коллеги Магдьяша, посетившие шоу в качестве гостей, и вовсе заявили, что слышали новость о смерти звезды проекта «Наша Russia» еще 10 лет назад и были удивлены тому, что артист еще жив.

В ноябре 2020-го года стало известно, что актер из сериала «Крах инженера Гарина» Виталий Юшков, первый муж звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой, переехал в Израиль, чтобы разбогатеть, работая в киноиндустрии, однако спился и стал бомжом.