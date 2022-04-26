В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль колокольного искусства

В Нижегородском кремле с 24 апреля по 1 мая проходит фестиваль колокольного искусства

Фестиваль колокольного искусства стартовал в Нижнем Новгороде 24 апреля. Как уточняет портал «Нижний 800», программы участников культурного мероприятия будут исполняться на колокольнях восстановленных исторических храмов Нижегородского кремля.

Портал уточняется, что концерты мастеров колокольного звона будут проводиться в указанный период ежедневно, с 12 до 13 часов дня. В день закрытия фестиваля, 1 мая, звон-концерт на Спасской колокольне проведут суздальские и ярославские звонари.

В дни проведения фестиваля все желающие также смогут принять участие в мастер-классах, которые будут проводиться каждый день с 17 часов на передвижной звоннице смотровой площадки соборной колокольни.

Ранее сообщалось, что в филармонии Новосибирска прошел концерт, в ходе которого музыканты исполнили произведения русского композитора Петра Чайковского на церковных колоколах.

