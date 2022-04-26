Польская компания отказалась платить за газ в рублях

PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях

Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях, как того требует Москва. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый "Газпромом" по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Кроме того, компания считает остановку поставок природного газа из России нарушением действующего контракта с «Газпромом». «При этом компания оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной остановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права, а также права, вытекающие из правовых положений», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил PGNiG о приостановке поставок газа в страну с 27 апреля. В настоящий момент действует заключенный в 1996 году Ямальский контракт о поставках газа. Его срок истекает в нынешнем году. Варшава заявляла, что не будет продлевать соглашение.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли. Позже был подписан соответствующий указ, из которого следует, что покупатели должны будут перечислять оплату в евро на счет в Газпромбанке, который будет конвертировать эти средства в рубли на внутреннем рынке.

Власти и компании нескольких европейских стран уже заявляли об отказе платить за газ в рублях, поскольку считают это нарушением действующих соглашений. Еврокомиссия назвала оплату газа рублями нарушением наложенных на Россию санкций.