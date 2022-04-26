Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Миланович выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция готовы подать заявки на вступление в НАТО в мае, не дожидаясь июньского саммита Североатлантического альянса. Также сообщалось, что Стокгольм получил конкретные гарантии безопасности от западных стран до присоединения к блоку.