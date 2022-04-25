Стало известно о готовности Финляндии и Швеции подать заявки в НАТО в мае

Iltalehti: Финляндия и Швеция готовы подать заявки на вступление в НАТО в мае

Финляндия и Швеция готовы подать заявки на вступление в НАТО в мае, не дожидаясь июньского саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Издание отмечает, что Хельсинки и Стокгольм опубликуют свои заявки 16 мая. По информации Iltalehti, на 17-18 мая запланирован визит президента Финляндии Саули Ниинистё в Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава. Отдельно, как сообщает издание, пройдет встреча лидеров правительств Швеции и Финляндии, на которой они сообщат о готовности вступить в НАТО.

При этом 25 апреля стало известно, что правительство Финляндии замедлило процесс подачи заявки для вступления в НАТО для того, чтобы войти в альянс одновременно с Швецией.

О том, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года, 11 апреля сообщила британская газета The Times. По мнению источников издания, в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.