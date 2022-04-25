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Финляндия замедлила процесс вступления в НАТО

DN: Финляндия замедлила процесс подачи заявки, чтобы войти в НАТО одновременно со Швецией

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии замедлило процесс подачи заявки для вступления в НАТО для того, чтобы войти в альянс одновременно с Швецией. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter (DN) со ссылкой на источник в шведском правительстве.

«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», — сообщил источник.

Ранее заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что Хельсинки может направить заявку на вступление в НАТО уже в ближайшие недели. Туомиоя подчеркнул, что данное решение имеет «сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте». При этом он не стал раскрывать личного отношения к вступлению страны в Североатлантический альянс.

О том, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года, 11 апреля сообщила британская газета The Times. По мнению источников издания, в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.

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Дмитрий Сотак
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