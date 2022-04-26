Назван точный срок открытия магазинов OBI в России

В OBI заявили, что все магазины сети в России откроются до конца майских праздников

Сеть хозяйственных гипермаркетов OBI полностью возобновит работу в России до конца майских праздников. Точный срок открытия магазинов назвали в пресс-службе сети, пишет РИА Новости.

«Они будут открываться поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем эстафету подхватят регионы, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI», — заявили представители компании. Отмечается, что раньше всего — 27 апреля — начнет работу торговая точка на Ходынском поле в Москве.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал это событие позитивным сигналом для рынка и другого иностранного бизнеса. «Кейс OBI можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием», — отметил министр.

В апреле стало известно о планах немецкой торговой сети OBI продать свой бизнес в России отечественному инвестору. По информации курирующих сделку юристов, ретейлер передаст свои магазины в доверительное управление бизнесмену, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

Всего в России работало 27 гипермаркетов OBI в 14 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.