Назван срок открытия магазинов OBI в России

Юрист Галанцев заявил о возможном возобновлении работы OBI в России до конца апреля

Сеть хозяйственных гипермаркетов OBI может возобновить работу в России до конца апреля. Такой срок открытия магазинов назвал сопровождающий сделку по продаже бизнеса в стране управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев, сообщает РИА Новости.

Ранее 12 апреля стало известно о планах немецкой торговой сети OBI продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Ретейлер передаст свои магазины в доверительное управление бизнесмену, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

По данным Галанцева, 11 апреля шесть немецких компаний, владеющих российским бизнесом OBI, были проданы российскому инвестору. Однако сделка еще не закрыта — для ее окончательного завершения необходимо получить разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Юрист уточнил, что это может занять два-три месяца. Тем не менее, Галанцев заявил, что ничто не мешает открыть магазины раньше формального закрытия сделки. «Их планируется открыть до конца апреля», — пояснил он и добавил, что все текущие обязательства перед контрагентами будут выполнены, несмотря на смену собственника.

8 марта сеть гипермаркетов OBI заявила о прекращении работы в России из-за ситуации на территории Украины. Всего в стране есть 27 хозяйственных магазинов сети, в которых работают 4,9 тысячи сотрудников.