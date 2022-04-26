Стали известны меры безопасности в атакованном детсаду под Ульяновском

В атакованном детском саду под Ульяновском не было охранника

В детском саду под Ульяновском, в котором неизвестный устроил стрельбу, не было охранника. О таких мерах безопасности сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в образовательном учреждении была установлена только тревожная кнопка.

О стрельбе в детсаду стало известно 26 апреля. Отмечается, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где и устроил стрельбу.

По предварительным данным, неизвестный убил нянечку и двух детей, после чего покончил с собой.

Позднее власти Ульяновской области сообщили о гибели четырех человек в результате стрельбы в детском саду.