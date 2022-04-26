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Стало известно о ДТП с участием кортежа Пашиняна

168.am: кортеж Никола Пашиняна сбил молодую девушку в Ереване

Кадр: Politik.am / YouTube

Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна попал в ДТП в Ереване и сбил молодую девушку. Об этом сообщает News.am со ссылкой на 168.am.

Как стало известно журналистам, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. В полиции пообещали проверить информацию о случившемся.

В мае 2021 года уже сообщалось, что автомобиль из кортежа Пашиняна попал в аварию, столкнувшись в Ереване на перекрестке с легковушкой и мотоциклом. Пострадали два человека.

В 2019 году житель кенийской столицы Найроби вышел перед президентским кортежем с плакатом, на котором была изложена просьба взять его на работу. Он был задержан.

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София Сарджвеладзе
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