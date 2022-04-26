Россиянам объяснили важность и пользу перерывов на работе

Проректор Сулименко: правильные перерывы на работе повышают продуктивность сотрудников

Проректор по научной работе «Университета 2035» Олег Сулименко объяснил важность правильно проведенных перерывов на работе. В беседе с онлайн-изданием «Вечерняя Москва» эксперт заявил, что они повышают продуктивность сотрудников, поддерживают их мотивацию на высоком уровне и помогают меньше уставать.

Сулименко предупредил россиян, что обеденный перерыв ни в коем случае нельзя пропускать. По его словам, человек много времени проводит за компьютером на работе, что дает большую нагрузку на глаза и может привести к ухудшению зрения, поэтому обед лучше проводить не за просмотром ленты новостей в телефоне или в соцсетях, а на небольшой прогулке, лучше на свежем воздухе — это снизит уровень тревоги и стресса и поможет отвлечься от рабочей рутины.

На пользу человеку, по словам специалиста, пойдет и легкая спортивная тренировка или короткая медитация во время перерыва. Такие виды активности помогут сконцентрироваться, снизят уровень тревожности и улучшат мозговую активность. В офисе не всегда есть подходящие условия для занятий спортом или практик, но тем, кто перешел на удаленный или гибридный график, легко организовать занятия дома.

Также Сулименко посоветовал избегать частых перекусов людям, занятым на сидячей работе, чтобы не набрать лишний вес. Обед тоже надо выбирать с учетом принципов правильного питания. Специалист рекомендовал ходить на обед вместе с коллегами, так как общение — лучший способ отдохнуть от работы.

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