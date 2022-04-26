Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам объяснили важность и пользу перерывов на работе

Проректор Сулименко: правильные перерывы на работе повышают продуктивность сотрудников

Фото: CoWomen / Unsplash

Проректор по научной работе «Университета 2035» Олег Сулименко объяснил важность правильно проведенных перерывов на работе. В беседе с онлайн-изданием «Вечерняя Москва» эксперт заявил, что они повышают продуктивность сотрудников, поддерживают их мотивацию на высоком уровне и помогают меньше уставать.

Сулименко предупредил россиян, что обеденный перерыв ни в коем случае нельзя пропускать. По его словам, человек много времени проводит за компьютером на работе, что дает большую нагрузку на глаза и может привести к ухудшению зрения, поэтому обед лучше проводить не за просмотром ленты новостей в телефоне или в соцсетях, а на небольшой прогулке, лучше на свежем воздухе — это снизит уровень тревоги и стресса и поможет отвлечься от рабочей рутины.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

На пользу человеку, по словам специалиста, пойдет и легкая спортивная тренировка или короткая медитация во время перерыва. Такие виды активности помогут сконцентрироваться, снизят уровень тревожности и улучшат мозговую активность. В офисе не всегда есть подходящие условия для занятий спортом или практик, но тем, кто перешел на удаленный или гибридный график, легко организовать занятия дома.

Также Сулименко посоветовал избегать частых перекусов людям, занятым на сидячей работе, чтобы не набрать лишний вес. Обед тоже надо выбирать с учетом принципов правильного питания. Специалист рекомендовал ходить на обед вместе с коллегами, так как общение — лучший способ отдохнуть от работы.

Ранее врач-невролог Евгений Мосин перечислил пять опасных признаков офисного синдрома, который может привести к болям в спине, проблемам с осанкой, ухудшением зрения и повышению уровня стресса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия остановила поставки газа в Польшу
Решение Польши отказаться от оплаты российского газа в рублях объяснили
Дата открытия магазинов Zara в России оказалась техническим сбоем
Туроператоры прокомментировали информацию о выселении россиян из отелей Турции
Назван возможный ответ России на совместные учения Японии и США
Россия заявила о риске ядерных провокаций на АЭС Украины
Ведущая Первого канала показала свою спальню
Спутниковый интернет Starlink появится в самолетах
Известного диджея Тима Вествуда обвинили в сексуальных домогательствах
Генассамблея ООН решила проводить заседания после каждого вето Совбеза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.