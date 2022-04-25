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Врач перечислил пять опасных признаков офисного синдрома

Невролог Мосин: работа в офисе может привести к бесплодию и проблемам со зрением

Фото: Sigmund / Unsplash

Врач-невролог Евгений Мосин в статье для издания «Доктор Питер» перечислил пять основных признаков офисного синдрома. По его словам, работа в офисе может привести к негативным последствиям, в том числе болям в спине и другим заболеваниям.

Помимо болей в спине, по словам невролога, офисного работника может ожидать целый «букет болячек»: сутулость, проблемы со зрением, стресс, гиподинамия, варикоз, геморрой или даже бесплодие. Так, по мнению врача, основным признаком офисного синдрома является хроническая боль в спине, в районе шеи, поясницы и межлопаточной области. Всему виной, утверждает он, неудобное рабочее место, неправильная поза во время трудового процесса, перенапряжение и невозможность прерваться, чтобы размять мышцы.

Следующим опасным признаком офисного синдрома, по словам невролога, является нарушение кровообращения: длительное сидение в одной и той же позе приводит к перенапряжению мышц и застою в сосудах. Это, предупреждает Мосин, становится основной причиной развития варикоза, геморроя или бесплодия.

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Не стоит забывать, по его мнению, и про тоннельный синдром, спровоцированный неправильным использованием компьютерной мыши. По словам эксперта, однообразные движения и напряжение кисти в течение длительного времени нарушают кровоток, вызывают отек тканей и защемление нерва в запястном канале.

Синдром сухого глаза — еще один неприятный признак офисного синдрома, перечисляет Мосин. Врач напоминает, что длительное смотрение в монитор или разбор бумаг могут привести к ухудшению зрения из-за нагрузок на мышцы, провоцирующих изменение кривизны хрусталика. А редкое моргание и мерцание монитора приводят к усталости глаз, жжению рези и красноте.

Кабинетная мигрень, приводящая к стрессу и хронической усталости, также указывает на развитие офисного синдрома, по мнению невролога. Помещение, где много сотрудников, необходимо регулярно проветривать и увлажнять. Эти нехитрые правила, подытоживает врач, помогут избежать головной боли к концу дня и ощущения разбитости.

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Юлия Кальницкая
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