Перечислены четыре самых популярных ошибки в общении с коллегами на новой работе

Эксперт по этикету Уитмор назвала высокомерие главной ошибкой в поведении на новой работе

Эксперт по этикету Жаклин Уитмор заявила, что начало работы на новом месте — всегда своего рода вызов, так как она требует знакомства с коллективом и подтверждения компетенций человека. Большое значение для наиболее плавной адаптации имеют базовые навыки общения на рабочем месте, потому важно избегать самых распространенных нарушений рабочего этикета. Специалист в беседе с онлайн-изданием Fox News Digital перечислила четыре самые популярные из них.

Главной ошибкой в поведении нового члена коллектива на работе Уитмор назвала высокомерие, так как унижение стоящих ниже по карьерной лестнице людей выглядит не слишком хорошо. «Относитесь к уборщику с тем же уважением, с каким вы относитесь к генеральному директору», — пояснила эксперт. Также она предостерегла от излишней самоуверенности, так как попытка доказать, что «вы самый умный человек в комнате» — не совсем разумная стратегия. По ее словам, надо стараться смотреть на мир глазами других людей, это поможет лучше понять их.

Кроме того, эксперт рекомендовала не стесняться просить совета у коллег, которые давно работают в компании, и не игнорировать их рекомендации. Также, по ее мнению, не стоит упускать возможность лично пообщаться с людьми, даже если для этого придется приложить усилия, так как социальное взаимодействие с коллективом поможет сделать работу максимально хорошо и впоследствии продвинуться по карьерной лестнице.

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