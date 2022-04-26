В Госдуме отреагировали на решение Польши ввести новые санкции против России

Депутат Ананских заявил, что власти Польши не думают о гражданах, вводя санкции против РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на решение Польши ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии. Его слова приводит RT.

Депутат отметил, что может лишь посочувствовать польским жителям и предпринимателям, так как «глупые действия руководства» страны только усложнят жизнь каждому гражданину.

Ананских подчеркнул, что польские власти «смотрят в рот американцам», а также не думают о своих жителях.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна объявила о введении санкций против 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. Фигурантами списка стали в том числе «Новатэк», «Газпром» и «Акрон», уточнил он. Планируется ли его расширение, министр не уточнил.