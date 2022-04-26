Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме отреагировали на решение Польши ввести новые санкции против России

Депутат Ананских заявил, что власти Польши не думают о гражданах, вводя санкции против РФ
Игорь Ананских

Игорь Ананских. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на решение Польши ввести новые санкции в отношении России и Белоруссии. Его слова приводит RT.

Депутат отметил, что может лишь посочувствовать польским жителям и предпринимателям, так как «глупые действия руководства» страны только усложнят жизнь каждому гражданину.

Ананских подчеркнул, что польские власти «смотрят в рот американцам», а также не думают о своих жителях.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна объявила о введении санкций против 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. Фигурантами списка стали в том числе «Новатэк», «Газпром» и «Акрон», уточнил он. Планируется ли его расширение, министр не уточнил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду
Власти раскрыли подробности создания российского магазина приложений
Перечислены самые опасные дороги Москвы
В Кремле прокомментировали письмо премьера Пакистана Путину
Россияне бросились массово продавать один тип недвижимости
Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Трамп рассказал об угрозах Путину
Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.