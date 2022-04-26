Европе предсказали проблемы с машинами

Bank of America предсказал падение спроса и доходов европейским автопроизводителям

Американский финансовый конгломерат Bank of America предсказал Европе проблемы с машинами — компании не смогут справиться с падением спроса и доходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Bank of America.

«Такие факторы как нехватка запчастей и приостановка производства из-за ситуации на Украине ограничат поставки автомобилей и задержат ожидаемое восстановление продаж», — сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин.

«Цены на автомобили должны вырасти на 5–10 процентов, а на электромобили — более чем на 10 процентов, чтобы компенсировать текущую инфляцию», — написали аналитики Bank of America в своем прогнозе. «Учитывая растущее давление на потребителей, это может оказаться сложной задачей», — добавили они.

Продажи автомобилей в Европе падают девятый месяц подряд, при этом количество новых зарегистрированных легковых автомобилей снизилось на 19 процентов в марте — до 1,13 миллиона машин на фоне приостановки производства из-за ситуации на Украине.

На отрасль негативно влияет нехватка полупроводников и других компонентов. Производители рассчитывали на улучшение условий в первом квартале 2022 года, но по его итогу продажи новых автомобилей упали на 11 процентов.