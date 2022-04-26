Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европе предсказали проблемы с машинами

Bank of America предсказал падение спроса и доходов европейским автопроизводителям

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Американский финансовый конгломерат Bank of America предсказал Европе проблемы с машинами — компании не смогут справиться с падением спроса и доходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Bank of America.

«Такие факторы как нехватка запчастей и приостановка производства из-за ситуации на Украине ограничат поставки автомобилей и задержат ожидаемое восстановление продаж», — сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин.

«Цены на автомобили должны вырасти на 5–10 процентов, а на электромобили — более чем на 10 процентов, чтобы компенсировать текущую инфляцию», — написали аналитики Bank of America в своем прогнозе. «Учитывая растущее давление на потребителей, это может оказаться сложной задачей», — добавили они.

Продажи автомобилей в Европе падают девятый месяц подряд, при этом количество новых зарегистрированных легковых автомобилей снизилось на 19 процентов в марте — до 1,13 миллиона машин на фоне приостановки производства из-за ситуации на Украине.

На отрасль негативно влияет нехватка полупроводников и других компонентов. Производители рассчитывали на улучшение условий в первом квартале 2022 года, но по его итогу продажи новых автомобилей упали на 11 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» прекратит поставлять газ в Болгарию
В российском регионе обнаружили сгоревший автомобиль с телом полицейского
Европе предсказали проблемы с машинами
В США назвали «поразительную» ошибку Байдена в отношении России
Составлен список брендов для возвращения в Россию «с черного хода»
Названа главная цель для уничтожения на Украине для российских военных
Россияне поспорили из-за снесенного креста в Москве
Мировой финансовой системе предсказали изменения из-за санкций против России
Глава Пентагона поправил спросившую о поражении России журналистку
Россиянам спрогнозировали курс валют после майских праздников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.