Европейцы стали реже покупать машины из-за конфликта на Украине

Продажи автомобилей в Европе упали на 19 процентов в марте на фоне конфликта на Украине

Продажи автомобилей в Европе продолжили падать, потому что конфликт на территории Украины усугубил кризис логистический цепочек и подстегнул рекордную инфляцию, которая снизит спрос даже при смягчении дефицита. Об этом сообщает Bloomberg.

Количество новых зарегистрированных автомобилей в Европе упало на 19 процентов в марте до 1,13 миллиона машин. На отрасль негативно влияет нехватка полупроводников и других компонентов. Производители рассчитывали на улучшение условий в первом квартале 2022 года, но по итогу первого квартала продажи новых автомобилей упал на 11 процентов.

Европейцы стали реже покупать машины, так как их поставки сейчас ограничены из-за нехватки запчастей и остановки производства на фоне военных действий России на территории Украины. Конфликт нарушил работу местных поставщиков и вынудил такие компании, как Volkswagen и BMW, временно остановить производство. Спрос на автомобили по-прежнему превышает предложение, однако рекордная инфляция начинает влиять на решение о покупке. Цены в Европе в марте выросли до рекордных 7,5 процента в годовом выражении.

С трудностями после начала военных действий на территории Украины столкнулась и российская автомобильная промышленность. Из-за санкций и сложностей с логистикой автопроизводитель Stellantis остановил работу завода в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов, а продажи за март упали на 62,9 процента.