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Продажи автомобилей в России резко упали

Продажи автомобилей в России упали на 62 процента в марте

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Продажи легковых автомобилей и LCV в России снизились в марте на 62,9 процента, до 55 129 машин (к аналогичному периоду прошлого года), сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

По итогам первых трех месяцев было реализовано 277 332 автомобиля (минус 28,4 процента). Также в стране резко упали продажи Lada (на 64 процента, до 12,3 тысячи автомобилей). При этом Lada остается самой популярной машиной в России.

Второе место по объему продаж сохраняет Kia (6336 машин, минус 68 процентов). Далее идет Hyundai с показателем 4909 проданных автомобилей (минус 68 процентов).

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Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март. Оценивая масштаб падения спроса, некоторые дилеры говорят о снижении продаж на 60 процентов за месяц.

В марте дважды дорожала и Lada. «АвтоВАЗ», по данным «Автостата», поднял цены на 11-47 процентов в зависимости от модели и комплектации. Ранее Минпромторг предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть создан особый технический регламент.

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Платон Щукин
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