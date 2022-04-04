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Оценены масштабы подорожания автомобилей в России

«Коммерсантъ» сообщил о подорожании новых машин в России на 40 процентов за март

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров и данные «Автостата».

Премиальные машины сильнее всего прибавили в цене (удорожание до 60 процентов), их поставки ограничены из-за проблем с логистикой и санкций. Оценивая масштаб падения спроса, некоторые дилеры говорят о снижении продаж на 60 процентов за месяц.

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В марте дважды дорожала и Lada. «АвтоВАЗ», по данным «Автостата», поднял цены на 11-47 процентов в зависимости от модели и комплектации. Например, стоимость Kia росла на 24-39 процентов. Эксперты видят наметившийся дефицит авто в сегменте премиум.

Все, что дилеры получили от производителей неделю назад, является теперь основным запасом на месяцы работы, и это напрямую повлияло на стоимость, считает директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев. Складских запасов, по его словам, хватит на два-пять месяцев.

Ранее Минпромторг предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть принят особый технический регламент.

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Платон Щукин
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