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Врач назвала восемь продуктов для похудения и набора мышечной массы

Доктор Гретхен Циммерман: кешью, фасоль и лосось помогут похудеть и нарастить мышцы

Фото: Jenn Kosar / Unsplash

Доктор медицинских наук и специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман в статье для издания ETNT назвала восемь продуктов для похудения и набора мышечной массы. По ее словам, кешью, фасоль и лосось, в числе всего прочего, помогут похудеть и нарастить мышцы.

Врач напомнила, что худеющим людям, мечтающим сохранить мышечную массу, необходимо более разборчиво относиться к выбору продуктов. Гретхен рекомендует начать свой день с омлета или тоста из авокадо и яйца-пашот. В яйцах содержится большое количества белка, питательного вещества под названием холин, а также витаминов D, A, E и K, кальция, железа, меди, марганца, фосфора, селена и цинка. Этот продукт благотворно повлияет не только на мышцы, но и на весь организм в целом.

Еще одним полезным продуктом для стройности, по словам эксперта, являются орехи кешью и фасоль. Кешью содержит большое количество магния, который помогает регулировать потребление углеводов и жиров. Что касается фасоли, отмечает Циммерман, то она весьма универсальна и питательна, содержит достаточное количество белка и клетчатки, а также способствует активному уменьшению жировой массы в районе талии.

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Следующим важным оружием в борьбе за стройность специалист называет ягоды. «Ягоды низкокалорийны, содержат много клетчатки и антиоксидантов. И даже несмотря на то, что в них содержится глюкоза, они не спровоцируют скачки уровня сахара в крови. Благодаря достаточному количеству клетчатки ягоды помогут наладить работу пищеварительной системы, избавят от вздутия живота и запоров», — уточнила доктор.

Лосось, в котором содержатся омега-3 жирные кислоты и прочие полезные микроэлементы, по словам врача, является настоящим источником стройности и красоты. Для сохранения вкуса и полезных веществ эксперт рекомендует готовить лосось с добавлением небольшого количества оливкового масла, трав, лимона и чеснока.

Греческий йогурт без добавок, киноа и творог, по мнению эксперта, также помогут не потерять мышцы в борьбе за стройность. Эти продукты прекрасно насыщают, нормализуют работу жизненно важных органов и избавляют от лишних килограммов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, что такие безобидные на первый взгляд симптомы, как длительные боли в животе, тошнота и горечь во рту, могут свидетельствовать о серьезных болезнях пищеварительной системы.

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Юлия Кальницкая
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