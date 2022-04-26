Россия допустила химические провокации со стороны Украины

Постпред России в ОЗХО Шульгин допустил провокации с химическим оружием со стороны Украины

Украина может прибегнуть к провокациям с использованием химического оружия. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, пишет ТАСС.

Шульгин допустил, что украинская химическая промышленность способна воссоздать химическое оружие. «Если они [украинцы] думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие, потенциал у них с прошлых лет сохранился, мощная химическая промышленность», — заявил постпред РФ при ОЗХО.

23 апреля начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Министерстве обороны зафиксировали на Украине химическую атаку на российские войска с беспилотника. По его словам, атака произошла 21 апреля. Кириллов утверждает, что на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, содержащими токсичное вещество.