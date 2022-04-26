Российский школьник угнал автомобиль у матери, столкнулся с лесовозом и сгорел

На Урале школьник угнал иномарку у матери, столкнулся на трассе с лесовозом и погиб

На Урале 15-летний школьник угнал иномарку у матери, столкнулся на трассе с лесовозом и сгорел заживо в салоне авто. Об этом пишет KP.RU.

По данным региональной ГИБДД, авария произошла на 143 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. 15-летний россиянин, управляя автомобилем Daewoo Nexia, следуя от Серова в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Volvo с прицепом, следующим по встречному направлению.

Школьник погиб от полученных травм до приезда врачей. Водитель лесовоза пояснил, что легковушка выехала на его полосу внезапно, из-за чего он не сумел уйти от столкновения.

Выяснилось, что мальчик выкрал ключи от Daewoo Nexia у своего деда. Госавтоинспекторы установили, что сгоревшая иномарка принадлежала матери погибшего школьника.

Жительница Свердловской области не ездила на авто, поскольку еще не завершила обучение в автошколе. Иномарка стояла во дворе у ее отца, который пока ей пользовался с разрешения дочери. Ключи от авто находились у него в квартире в свободном доступе.

Ранее в подмосковном Дрожжино 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. После ДТП школьник испугался и сбежал. Сотрудники полиции позже его нашли и задержали.