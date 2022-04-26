Генпрокурор заявил об умышленных нарушениях безопасности в школах России

Генпрокурор Краснов заявил об умышленных нарушениях безопасности в школах России

Проверки в школах выявили случаи умышленного нарушения безопасности практически в каждом регионе России. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в некоторых школах обнаружили умышленное занижение степени их защищенности, из-за чего не привлекалась специализированная охрана.

«Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — сообщил Краснов.

Генпрокурор добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин проинформирован об этой проблеме.

Ранее в Тюмени полицейские задержали 14-летнего школьника, который готовил массовое убийство. Подросток интересовался идеями запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». При обыске у него нашли селитру для производства взрывчатки, обрезок трубы и семь ножей.

В мае 2021 года студент Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казани, в которой учился. В результате погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. По итогам психологической экспертизы нападавший был признан невменяемым.

20 сентября 2021 года студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на вуз. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании Бекмансурова тяжело ранили — он впал в кому и ему ампутировали ногу.