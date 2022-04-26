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Генпрокурор заявил об умышленных нарушениях безопасности в школах России

Генпрокурор Краснов заявил об умышленных нарушениях безопасности в школах России

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Проверки в школах выявили случаи умышленного нарушения безопасности практически в каждом регионе России. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в некоторых школах обнаружили умышленное занижение степени их защищенности, из-за чего не привлекалась специализированная охрана.

«Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — сообщил Краснов.

Генпрокурор добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин проинформирован об этой проблеме.

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Константин Лысяков
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