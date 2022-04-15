14-летнего российского школьника задержали за подготовку к массовому убийству

В Тюмени задержали школьника с селитрой и ножами за подготовку к массовому убийству

В Тюмени полицейские задержали 14-летнего российского школьника за подготовку массового убийства. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, ученик восьмого класса увлекся идеями запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Он привлек к себе внимание силовиков высокой активностью в социальных сетях, где искал информацию о массовых убийствах. Заподозрив подростка в подготовке к преступлению, силовики провели у него обыск и нашли килограмм селитры для изготовления взрывчатки, обрезок трубы и семь ножей.

Следователи выяснили, что недавно восьмиклассник признался знакомым, что варит нитроглицерин. Изучив материалы, следователи завели в отношении восьмиклассника дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. Задержанному проведут психиатрическую экспертизу.

21 января сообщалось, что в Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства.