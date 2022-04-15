Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

14-летнего российского школьника задержали за подготовку к массовому убийству

В Тюмени задержали школьника с селитрой и ножами за подготовку к массовому убийству

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тюмени полицейские задержали 14-летнего российского школьника за подготовку массового убийства. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, ученик восьмого класса увлекся идеями запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Он привлек к себе внимание силовиков высокой активностью в социальных сетях, где искал информацию о массовых убийствах. Заподозрив подростка в подготовке к преступлению, силовики провели у него обыск и нашли килограмм селитры для изготовления взрывчатки, обрезок трубы и семь ножей.

Следователи выяснили, что недавно восьмиклассник признался знакомым, что варит нитроглицерин. Изучив материалы, следователи завели в отношении восьмиклассника дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. Задержанному проведут психиатрическую экспертизу.

21 января сообщалось, что в Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Европе предсказали зависимость от российского газа на годы
В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы
В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев
Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину
В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
В России заподозрили СБУ в систематических пытках задержанных
Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»
Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России
Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Перечислены последствия дефицита витамина С
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.