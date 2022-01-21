Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский школьник принес самодельные бомбы в класс и устроил взрыв

В Челябинской области задержали школьника, пронесшего в класс взрывные устройства

Фото: Telegram-канал «Mash»

В Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства. Об этом в пятницу, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, несовершеннолетний россиянин собрал бомбы из подручных материалов, у него получилось пять самодельных взрывных устройств (СВУ). По окончании первого урока он бросил одно из своих изделий из окна третьего этажа, после чего прогремел взрыв. Здание школы было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, включая ОМОН и взрывотехников.

Другие ученики вычислили подрывника и сдали его преподавателю по безопасности, а тот уже передал его сотрудникам правоохранительных органов. При себе у подростка обнаружили пять готовых СВУ. В результате ЧП никто не пострадал, школьник находится на допросе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Бывший судья Верховного суда Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены
Экс-советник главы Дагестана экстрадирован из Германии в Россию
Выручка российского магазина для бедных взлетела в десятки раз
Кудрин призвал создать агломерации в противовес Москве
В AirPods появится секретная функция
Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном
Тренер объяснил плохую стрельбу российских биатлонисток «женскими качествами»
В английской семье родилась первая девочка за 75 лет
Захарова посмеялась над уровнем знаний главы МИД Великобритании
«Талибан» приедет в Норвегию для обсуждения кризиса и прав человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter