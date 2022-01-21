Российский школьник принес самодельные бомбы в класс и устроил взрыв

В Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства. Об этом в пятницу, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, несовершеннолетний россиянин собрал бомбы из подручных материалов, у него получилось пять самодельных взрывных устройств (СВУ). По окончании первого урока он бросил одно из своих изделий из окна третьего этажа, после чего прогремел взрыв. Здание школы было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, включая ОМОН и взрывотехников.

Другие ученики вычислили подрывника и сдали его преподавателю по безопасности, а тот уже передал его сотрудникам правоохранительных органов. При себе у подростка обнаружили пять готовых СВУ. В результате ЧП никто не пострадал, школьник находится на допросе.

