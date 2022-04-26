Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов

Минцфиры рассматривает инициативы по созданию национальной библиотеки шрифтов в России

Фото: Pixabay

В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов. Как сообщают «Известия», Минцфиры рассматривает такие инициативы.

По мнению коммерческого директора компании «ПараТайп» Сергея Бобрышева, такая библиотека может представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов России и языки зарубежных партнеров. Он отметил, что все шрифты, входящие в библиотеку, должны будут иметь открытую пользовательскую лицензию.

Отмечается, что для внедрения российских шрифтов Росстандарт в настоящее время взаимодействует с компаниями, которые развивают отечественное ПО, в том числе привлекая их к работе в технических комитетах по стандартизации.

Ранее владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США предрекли России рекордные доходы от экспорта нефти
Российские военные применили новый вид маскировки на Украине
Антонов обвинил США в стремлении нанести максимальный ущерб России
В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов
В Белгородской области снова обстреляли приграничное село
Россиянка отдохнула в Хургаде и описала курорт словами «никакой цивилизации»
Россияне вспомнили работу популярного казино в центре Москвы
Посольство РФ отметило прогресс в точке зрения СМИ США по Украине
Врач перечислила проявляющиеся на руках серьезные заболевания
Мужчина собрался жениться на тройняшках и пожаловался на бывших возлюбленных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.