Минцфиры рассматривает инициативы по созданию национальной библиотеки шрифтов в России

В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов. Как сообщают «Известия», Минцфиры рассматривает такие инициативы.

По мнению коммерческого директора компании «ПараТайп» Сергея Бобрышева, такая библиотека может представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов России и языки зарубежных партнеров. Он отметил, что все шрифты, входящие в библиотеку, должны будут иметь открытую пользовательскую лицензию.

Отмечается, что для внедрения российских шрифтов Росстандарт в настоящее время взаимодействует с компаниями, которые развивают отечественное ПО, в том числе привлекая их к работе в технических комитетах по стандартизации.

Ранее владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

